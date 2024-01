Catania, 560 milioni alla gigafactory 3Sun: maxi finanziamento da Bei, Sace e da un polo di banche

La capacità di produzione della gigafactory 3Sun di Enel Green Power di Catania passerà dagli attuali 200 megawatt (MW) circa a 3 gigawatt (GW) annui entro la fine del 2024, diventando così la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Lo si legge in un comunicato congiunto che annuncia un’operazione finanziaria per un pacchetto di 560 milioni di euro ottenuto da Enel Green Power per sviluppare il sito siciliano.

Il finanziamento si è concretizzato grazie alla collaborazione messa a punto tra la Banca europea per gli investimenti (Bei), sostenuta da InvestEU, e un pool di banche italiane, guidate da UniCredit e comprendente Bper Banca (Corporate & Investment Banking) e Banco Bpm, affiancate da Sace.

Nel dettaglio, la struttura finanziaria dell’operazione risultante dagli impegni firmati dalla Bei prevede un prestito Bei di 47,5 milioni di euro, sostenuto da InvestEU; un prestito UniCredit di 147,5 milioni di euro, garantito per l’80% da Sace Green, oltre a un prestito di 85 milioni di euro per il pagamento dell’Iva. Di questi 147,5 milioni, la Bei si è impegnata a erogare a UniCredit 118 milioni di finanziamenti intermediati, consentendo alla banca italiana di agevolare le condizioni di prestito a 3Sun. Compresi poi un prestito Banco Bpm di 140 milioni di euro, garantito per l’80% da Sace Green e, infine un prestito Bper Banca di 140 milioni di euro, garantito per l’80% da Sace Green.