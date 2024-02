Ferrovie, nuove assunzioni a Palermo e Catania: ecco come partecipare

Italferr, una delle aziende del gruppo Ferrovie, assume a Palermo e Catania. Ferrovie, in Sicilia, è alla ricerca di assistenti per lavori di opere civili e assistenti per lavori di opere tecnologiche. In entrambi i casi, le figure avranno importanti mansioni nell'ambito di cantieri e opere da realizzare. Il nuovo personale sarà assunto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda gli assistenti per lavori di opere civili, tra le principali mansioni richieste dal ruolo, i futuri dipendenti dovranno controllare i lavori in fase realizzativa, supportare il direttore lavori nelle attività di verifica di tutti gli adempimenti di legge, predisporre la documentazione formale e contabile e verificare l'avanzamento fisico delle opere di competenza.

I candidati devono essere in possesso di diploma istituto tecnico o laurea triennale o magistrale nell'area dell'Architettura e Ingegneria edile o nell'area dell'Ingegneria civile e ambientale o in Ingegneria dei trasporti, conoscere la lingua inglese e avere esperienza di almeno due anni, in cantieri nell'ambito della realizzazione di progetti o nella progettazione di opere infrastrutturali, in ruoli analoghi.