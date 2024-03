Catania, il Mezzogiorno e la stagione del Pnrr: una sfida (quasi) vinta

Non è una sfida mancata: fino ad ora la pubblica amministrazione, con Enti locali in testa, e politica hanno dato risposte positive e concrete alle risorse del Pnrr, la più grande opportunità dal dopoguerra ad oggi per colmare gap infrastrutturali e tecnologici in Italia. Le difficoltà non mancano, sia chiaro, soprattutto legate alle carenze di organico e alla mancanza di nuove e adeguate figure professionali, ma in tutto il Paese, e anche in Sicilia, si registra uno sforzo comune per non vanificare la possibilità di realizzare importanti progetti. È questo il quadro complessivo emerso alla conclusione della terza lezione organizzata dalla Scuola di formazione per il bene comune sul tema «I Comuni e la stagione del Pnrr», ospitato alle Ciminiere dalla Città metropolitana di Catania. Tecnici di alto profilo della Pubblica amministrazione si sono alternati, moderati dalla giornalista Patrizia Tirendi, sottolineando risultati raggiunti e criticità.

Contratti per 240 milioni di euro sono stati erogati in un mese dalla Città metropolitana di Napoli. «È una grande scommessa per modernizzare le nostre comunità locali, a partire dall’innovazione nella pubblica amministrazione e dalla riqualificazione e l’aggiornamento delle risorse umane che vi prestano servizio, per essere all’altezza della sfida», ha sottolineato Antonio Meola, il segretario generale dell’Ente. Sonia Caffù, direttrice centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze: «Ad oggi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi nei termini. È stato un grande risultato arrivare a metà del Pnrr con questo bilancio. Gli Enti locali hanno compreso che la sfida e l’occasione sono irripetibili e hanno profuso il massimo impegno».