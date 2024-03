Università di Catania, bando per 11 ricercatori: come presentare la domanda

L'Università di Catania ha pubblicato il bando di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere presentata entro l'11 aprile.

IL BANDO

I requisiti

I requisiti per l'ammissione alla selezione sono indicati per ciascun settore concorsuale nel prospetto di cui all'allegato 1 al bando. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Si deve possedere il titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 1 del bando i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che, inoltre, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente al dipartimento di afferenza, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. Sono esclusi dalla partecipazione, infine, coloro che sono o sono stati titolari degli assegni di ricerca e dei contratti, intercorsi con l'Ateneo di Catania o anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti previsti dalla legge, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente in 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.