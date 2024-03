Ospedale Garibaldi di Catania, concorso per dirigenti medici in neurologia: il bando

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di requisiti specifici: diploma di laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in neurologia ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali. Così come prevede la legge, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo della procedura, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria resta subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. Occorre, poi, iscrizione all'albo dell'ordine dei medici- chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.