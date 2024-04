Cantieri Webuild in Sicilia, assunti 65 giovani nel centro avanzato di addestramento di Belpasso

«Recentemente abbiamo assunto circa 65 giovani nel nostro centro di addestramento a Belpasso, nel Catanese, organizzato e gestito da Webuild». Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, nel corso della conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti nell’Isola e sulle attività di formazione avviate dal gruppo in collaborazione con la Regione. «Il centro di Belpasso ha l’obiettivo di formare tecnici specializzati per l’utilizzo delle Tbm in Sicilia - ha proseguito -, si tratta di macchine scavatrici gigantesche da nove metri di diametro, dislocate su tutto il territorio, per le quali sono necessari tecnici specializzati per realizzare nell’Isola 120 chilometri di gallerie necessari sulla linea Palermo-Messina-Catania. Oggi Webuild è l’operatore più grande nel mondo nelle macchine Tbm - ha aggiunto - ne abbiamo 40 in tutto il paese e ne avremo dislocate nel mondo circa 90».

È dunque il fulcro delle attività formative di Webuild in Sicilia il centro avanzato di addestramento che il Gruppo ha allestito a Belpasso, uno spazio dedicato all’apprendimento teorico-pratico, che consente, attraverso la docenza di personale esperto Webuild e l’utilizzo di macchinari e simulatori, di sviluppare le competenze necessarie per operare con elevati standard di qualità e sicurezza. Solo per il periodo tra aprile e dicembre 2024, nel centro sono in programma 16 corsi.