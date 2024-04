Comune di San Pietro Clarenza, concorso per funzionario contabile: il bando

Il Comune di San Pietro Clarenza ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato un funzionario contabile. La domanda può essere presentata entro il 30 aprile 2024.

IL BANDO

I requisiti

L'Amministrazione comunale garantisce pari opportunità per l'accesso al lavoro. È assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento. Non vige alcuna riserva di posti per le categorie protette. Con il concorso si determina una frazione di riserva pari allo 0,30% in favore del personale militare che, essendo inferiore all’unità piena, verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione; inoltre, si determina, altresì, una frazione di riserva pari allo 0,15% in favore dei volontari in servizio civico che, essendo inferiore all'unità piena, verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione. A parità di punteggio e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, saranno applicate le disposizioni in materia di preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 09 maggio 1994 così come modificato dal D.P.R. n.82 del 16 giugno 2023.