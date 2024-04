A Sant'Agata Li Battiati i più ricchi di Sicilia: è il comune primo in classifica per reddito medio nell'Isola

Sant’Agata Li Battiati non sarà certamente Portofino, prima in graduatoria a livello nazionale, ma è pur sempre la città siciliana a piazzarsi in cima alla speciale classifica per reddito medio dei comuni, con 28.768 euro. È quanto emerge dai dati relativi alle dichiarazioni al fisco del 2023, riferite ai redditi dell’anno 2022, diffusi dal ministero del tesoro.

In Sicilia le prime sette città sono tutte della provincia di Catania. Infatti, alle spalle di Sant’Agata Li Battiati si trovano San Gregorio con 28.051 euro, Aci Castello con 25.751 euro, Tremestieri con 24.291 euro, Viagrande con 22.980, Trecastagni con 22.629 euro e Valverde con 22.190 euro. Tra i comuni capoluogo di provincia, al primo posto Palermo con 22.103 euro, poi Messina, con 22.022, Agrigento con 21.287 euro, Siracusa con 21.123, Catania con 21.091 Enna con 20.888, Caltanissetta 20.012, Trapani, 19.348, chiude Ragusa con 19.225.

Tra le isole, Santa Marina di Salina è in cima con 19.699 euro, a Favignana il reddito medio dichiarato è di 18.355 euro, a Malfa, nell’isola di Salina, 18.593, a Ustica 17.869 euro, a Leni, sempre nell’isola di Salina, 17.364 euro, a Lipari 17.255 euro, a Pantelleria 16.167, a Lampedusa 15.488. Chiude la speciale classifica, per le città siciliane, Mazzarrone con 11.107 euro di reddito medio.