Università di Catania, bando di concorso per tecnologi: i requisiti, come presentare la domanda

L'università di Catania ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo di secondo livello, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (durata 18 mesi) e orario di lavoro a tempo pieno. Si tratta di 36 ore medie settimanali nel trimestre, a supporto tecnico e amministrativo alle attività del Progetto Pnc-Life Science Tto Network, iniziativa «Ecosistema Innovativo della Salute» del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana (sono equiparati ai/alle cittadini/e italiani/e gli/le italiani/e non appartenenti alla Repubblica); sono altresì ammessi a partecipare i/le cittadini/e degli Stati membri della Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i/le cittadini/e di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria; maggiore età; idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce; lauree magistrali delle classi LM-56 (Scienze dell’economia), LM-62 (Scienze della politica), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione), o titoli equiparati. Nel bando è richiesta una particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto, ricavabile da documentata esperienza lavorativa, di durata almeno annuale, maturata presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici e aziende private, in ambiti inerenti alle competenze specifiche richieste dal profilo, ossia il trasferimento tecnologico e la valorizzazione di risultati della ricerca, la consulenza finalizzata alla creazione d’impresa innovativa, la progettazione e gestione di progetti di innovazione, la formazione specialistica sui temi del trasferimento tecnologico, e con particolare riferimento a: scouting, protezione e valorizzazione di innovazioni e risultati di ricerca verso il mercato e la società; acquisizione, trattamento, compressione, archiviazione, sicurezza ed analisi di dati, sia strutturati che non strutturati e conoscenza dei linguaggi di programmazione più diffusi per l'analisi dati; business development e supporto alla creazione di nuove imprese spin-off e start up anche attraverso analisi ed elaborazione dati di intelligenza economica; gestione di progetti di innovazione anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr); attività di disseminazione nel settore del Trasferimento Tecnologico; godimento dei diritti civili e politici. I/Le cittadini/e degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari nonché i/le cittadini/e di Paesi terzi devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati appartenenza o di provenienza. Per i/le candidati/e non cittadini/e italiani/e e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria il godimento è riferito al Paese di cittadinanza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i/le cittadini/e della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana.