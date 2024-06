Nuove assunzioni nelle ferrovie, opportunità a Palermo e Catania

Nuove assunzioni nelle ferrovie anche in Sicilia nelle città di Palermo e Catania. I posti disponibili riguardano le qualifiche di assistenti per lavori di opere civili e assistenti per lavori di opere tecnologiche. In entrambi i casi, le figure avranno mansioni nell'ambito di cantieri e opere da realizzare. Per presentare domanda di partecipazione resta poco tempo. Le istanze vanno inoltrate entro lunedì 10 giugno.

Il personale sarà assunto a tempo indeterminato e lavorerà per la Italferr, azienda del gruppo ferrovie. Selezioni aperte anche per i diplomati. Oltre che a Palermo e Catania, opportunità anche per lavorare a Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Reggio Calabria.

Le candidature vanno presentate online sul sito internet di ferrovie, alla pagina delle offerte di lavoro.