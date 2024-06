Entra in produzione l'impianto fotovoltaico Acea Solar di Licodia Eubea: è tra i più grandi della Sicilia

Prosegue la crescita di Acea Solar (100% Acea Produzione) nel fotovoltaico con l’entrata in produzione dell’impianto realizzato in contrada Grotte Alte, a Licodia Eubea, in provincia di Catania. Ha una potenza installata di 28 MW ed è tra i più grandi della Sicilia.

Il parco, sviluppato e costruito interamente da Acea Solar, è stato realizzato e connesso alla rete di alta tensione nella vicina stazione elettrica di Terna. La produzione attesa è di circa 55 GWh/anno, in grado di fornire l’energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di circa 20.000 nuclei familiari, evitando l’emissione in atmosfera di 22 mila tonnellate/anno di CO2 rispetto ad una equivalente produzione da fonti fossili.

«L’impianto - spiega Acea in un comunicato - beneficia della remunerazione da parte di Terna per la partecipazione al mercato della capacità. Il parco, che si estende su una superficie di quasi 60 ettari, è stato realizzato con le più avanzate tecniche di installazione prevedendo l’utilizzo di moduli bifacciali e di un sistema ad inseguimento monoassiale, finalizzati a garantire un incremento di produzione a parità di superficie». Il progetto contribuirà agli obiettivi di transizione energetica del Paese, grazie alla produzione di energia rinnovabile, oltre che alla stabilità della rete.