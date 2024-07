Comune di Catania, concorso per funzionario contabile: i posti a disposizione, il bando

Il Comune di Catania ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di funzionario contabile. Si tratta di contratti a 30 ore, a tempo indeterminato, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 (cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) e 3 bis (cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001; maggiore età e non superamento del limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso (per le/i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza); non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver 3 conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14/11/2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.