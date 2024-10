Il nuovo Village di Crédit Agricole a Catania, Maioli: «Impegno per lo sviluppo del Sud»

Il Gruppo Crédit Agricole punta decisamente sul Mezzogiorno e, in particolare, su una delle capitali per la vivacità imprenditoriale, per la naturale vocazione all’internalizzazione, favorita da una strategica posizione geografica, e il contesto ideale per la nascita e crescita di startup. L’inaugurazione de Le Village by Ca Sicilia, nei pressi del centrale viale Libertà, la quinta struttura in Italia, dopo Milano, Parma, Padova, Sondrio, la prima, appunto, nel Sud, è il completamento di una programmazione strategica.

Più che soddisfatto l’amministratore delegato di Crèdit Agricole Italia, Giampiero Maioli. «Questo progetto - ha detto - rappresenta un chiaro segnale del nostro impegno a sostegno dello sviluppo economico del Sud nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. Vogliamo offrire alle giovani startup siciliane un ambiente stimolante e le risorse necessarie per crescere e affermarsi». Le Village è realizzato in un padiglione di 800 metri quadrati, su due piani: uno per la realizzazione di eventi di networking, l’altro riservato alle attività in coworking.