A Catania l'Opera diocesana assistenza a rischio paralisi, i sindacati: «Intervenga monsignore Renna»

«L’Opera diocesana assistenza (Oda) è in arretrato di sei mensilità con i propri dipendenti, che peraltro sono sempre meno. Così rischia la paralisi. Siamo allarmati per gli oltre 300 lavoratori che assicurano oltre 1.500 prestazioni annue a centinaia di assistiti, moltissimi dei quali in condizioni di sempre maggiore fragilità e disagio insieme con le loro famiglie». Lo affermano in una nota i segretari generali di Cgil-Cisl-Uil Catania Carmelo De Caudo, Maurizio Attanasio ed Enza Meli e di Fp Cgil-Cisl Fp-Uil Fpl Concetta La Rosa, Danilo Sottile e Mario Conti.

«Anche alla luce dei risultati sinora prodotti in concreto dalla riunione del 16 dicembre e non volendo comunque rassegnarci al progressivo declino di una fondamentale realtà dell’assistenza in terra etnea - aggiungono i sindacalisti - ci rivolgiamo a monsignor Luigi Renna per un confronto urgente. Lo facciamo nella consapevolezza che solo l’arcivescovo possa sbloccare questa vertenza-simbolo ad altissimo impatto sociale. In alternativa non resta che confidare in un miracolo e rivolgerci a Sant’Agata, cui accenderemo devotamente un cero il 3 febbraio».