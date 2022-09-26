Senato: Musumeci al 36,2% nel collegio uninominale Sicilia - U04 (Sez. 815/953)

SENATO MAG.: SICILIA - U04
815 sezioni su 953
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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MUSUMECI SEBASTIANO 129.833 36,2
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 70.698 20,1
- FORZA ITALIA 35.917 10,2
- LEGA PER SALVINI PREMIER 19.087 5,4
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2.549 0,7
RANNONE GIUSEPPINA 93.978 26,2
- MOVIMENTO 5 STELLE 92.530 26,3
DE LUCA CATENO 51.751 14,4
- SUD CHIAMA NORD 50.471 14,3
ARANCIO ORAZIO ERMANNO 50.910 14,2
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 33.679 9,6
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 7.559 2,2
- +EUROPA 5.901 1,7
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2.121 0,6
D’ANNA TIZIANA 15.919 4,4
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 15.332 4,4
SCHILIRO' NUNZIA ALESSANDRA 5.937 1,7
- ITALEXIT PER L’ITALIA 5.843 1,7
D’ANTONA GOFFREDO 3.904 1,1
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 3.737 1,1
GIORDANO MARILENA MARIA ANTONIETTA 3.658 1,0
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3.613 1,0
RE NICOLETTA 2.313 0,6
- VITA 2.265 0,6
DI BARTOLO GIANFRANCO 794 0,2
- ALTERNATIVA PER L’ITALIA - NO GREEN PASS 775 0,2
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