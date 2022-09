Senato: Musumeci al 36,2% nel collegio uninominale Sicilia - U04 (Sez. 815/953)

SENATO MAG.: SICILIA - U04

815 sezioni su 953

CANDIDATO/LISTE VOTI %

MUSUMECI SEBASTIANO 129.833 36,2

- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 70.698 20,1

- FORZA ITALIA 35.917 10,2

- LEGA PER SALVINI PREMIER 19.087 5,4

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2.549 0,7

RANNONE GIUSEPPINA 93.978 26,2

- MOVIMENTO 5 STELLE 92.530 26,3

DE LUCA CATENO 51.751 14,4

- SUD CHIAMA NORD 50.471 14,3

ARANCIO ORAZIO ERMANNO 50.910 14,2

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 33.679 9,6

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 7.559 2,2

- +EUROPA 5.901 1,7

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2.121 0,6

D’ANNA TIZIANA 15.919 4,4

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 15.332 4,4

SCHILIRO' NUNZIA ALESSANDRA 5.937 1,7

- ITALEXIT PER L’ITALIA 5.843 1,7

D’ANTONA GOFFREDO 3.904 1,1

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 3.737 1,1

GIORDANO MARILENA MARIA ANTONIETTA 3.658 1,0

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3.613 1,0

RE NICOLETTA 2.313 0,6

- VITA 2.265 0,6

DI BARTOLO GIANFRANCO 794 0,2

- ALTERNATIVA PER L’ITALIA - NO GREEN PASS 775 0,2

