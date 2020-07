Catania, fino al 31 luglio sono previste ondate anomale di calore

Fino al 31 luglio sono previste ondate anomale di calore con livello di criticità 1 (giallo) equivalente ad un grado di rischio basso, di pre-allerta. Lo comunica il servizio di Protezione civile del comune di Catania sulla base del bollettino emanato dal centro di competenza nazionale.

Il livello di rischio 1 può comunque precedere il verificarsi di temperature elevate e condizioni meteorologiche tali da incidere sulla salute della popolazione.

L'Amministrazione comunale raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18, soprattutto per le fasce di popolazione maggiormente sensibili quali i bambini, gli anziani, i soggetti affetti da asma, patologie respiratorie e cardiovascolari. In caso di necessità è possibile contattare il centro segnalazioni emergenze del Comune, al numero 095 484000; il servizio unico di emergenza al 112.

© Riproduzione riservata