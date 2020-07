Catania, accusa un malore durante il bagno: muore 63enne

Tragedia nella borgata marinara di San Giovanni Li Cuti a Catania. Un uomo di 63 anni, Giorgio Adorno, è morto dopo aver accusato un malore durante il bagno.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, Guardia costiera e i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I fatti si sono verificati intorno alle 15, di fronte alla spiaggetta di San Giovanni Li Cuti. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione e da quanto riferito dai presenti, l'uomo ha cercato di chiedere aiuto. Ma una volta portato a riva per il 63enne era troppo tardi.

Presente anche il medico legale. Constatato il decesso, le autorità hanno disposto la restituzione della salma ai familiari.

