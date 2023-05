Allerta meteo arancione per la Sicilia orientale con temporali e forti venti, va meglio a Palermo

La Protezione civile della Regione ha diramato un allerta meteo arancione per la Sicilia Orientale - e giallo per Palermo - da oggi e per le prossime 24-30 ore. Oggi sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sud-est, mareggiate lungo le coste esposte. Da domani, per 24-36 ore, sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

L’Amministrazione comunale di Catania raccomanda ai cittadini «la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile».

Si raccomanda inoltre di «evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua».

Il sindaco di Acireale Stefano Alì con una ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole, del cimitero e della villa Belvedere ed ha annullato il consueto mercato del sabato che si tiene nella zona della stadio.

