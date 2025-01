Allerta meteo: domani scuole, impianti sportivi e parchi chiusi a Catania

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e fino alle ore 24 di domani, per la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado per l’allerta meteo.

Saranno chiusi anche gli impianti sportivi comunali, i cimiteri, il giardino Bellini, tutti i parchi comunali e saranno sospesi i mercati rionali all’aperto e quelli storici (Fiera e Pescheria), e sarà vietato percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.