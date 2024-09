Presentata a Giarre la nuova Macan, l'ultima nata della Porsche

Giovedi 19 Settembre 2024 nella location esclusiva del parco Radicepura di Giarre la RS Motorsport e i Centri Porsche di Catania, Palermo e Cosenza hanno presentato l'ultima nata della casa di Stoccarda. Gli ospiti sono stati accolti dalle musiche di Luigi Zimmitti al sax nel Parco di Radicepura, dopo un cocktail di benvenuto l'evento è continuato all'interno della suggestiva serra.

Due performance aeree di ballerine del circopificio hanno attirato tutti gli ospiti emozionandoli, lasciandoli tutti con il fiato sospeso. Era presente anche il brand ambassador del Centro Porsche Catania, Luigi Busà, medaglia d'oro di karate alle Olimpiadi di Tokyo. Prima della scopertura le ragazze del gruppo di ballo di Roberta Bongiovi hanno sorpreso gli ospiti con un ballo pieno di energia che ha accompagnato tutti alla scopertura della Nuova Macan 100% elettrica. La serata è proseguita con l'impeccabile show cooking dello chef Seby Sorbello.ù

Porsche propone la vettura più sportiva del segmento con una tecnologia nuova ma sempre in linea con i principi ed i segni distintivi che dal 1948 caratterizzano questo marchio e che hanno dato vita a veri e propri sogni e icone. Keep your essence è quello che Porsche vuole trasmettere con la nuova Macan.