Divieto di sosta in via Duca del Mare, così cambia la viabilità a Riposto

Da stamattina a Riposto, città del porto internazionale dell’Etna, è attivo il divieto di sosta in via Duca del Mare, nel tratto compreso tra corso Italia e via Cafiero (lato est della corsia ovest dell’asse viario) con la realizzazione di percorsi pedonali a ridosso di alcune attività commerciali, tra cui la pescheria e diverse rivendite di prodotti ittici i cui ingressi si affacciano sulla strada teatro, sovente, di situazioni di congestionamento del traffico veicolare con ricadute negative sull’intero sistema di mobilità.

L’obiettivo è quello di preservare il decoro urbano in una città ad alta vocazione turistica, contrastando efficacemente la sosta selvaggia nel cuore dell’area commerciale della città ed in particolare sul lungoporto di Riposto dove si concentrano i maggiori flussi veicolari.

Con la collocazione degli arredi urbani dissuasivi (archetti bicolore, nelle foto) e della segnaletica di supporto, il provvedimento fortemente voluto dal sindaco Enzo Caragliano ed emanato dal comandante della polizia locale, Giovanni Cristaldi unitamente al responsabile della VI Area del Comune di Riposto, ing. Orazio Di Maria è diventato pienamente operativo.

Il sindaco Enzo Caragliano: “Abbiamo concretizzato la necessità impellente di preservare da un lato il decoro e nel contempo evitare la paralisi del traffico specie quando nelle ore di punta transitano mezzi pesanti a causa dei dissennati parcheggi a ridosso delle attività commerciali. Un provvedimento, dunque, che punta a ristabilire ordine e sicurezza restituendo una immagine di città ricettiva, con molteplici servizi, accogliente e, soprattutto a dimensione d’uomo, in particolare laddove ricadono uffici pubblici, attività commerciali e servizi di pubblica utilità. Siamo certi che i cittadini apprezzeranno l’intervento attuato che tutela anche la loro sicurezza con i percorsi pedonali realizzati in diverse zone del centro”.

