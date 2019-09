Catania, sindaco incontra presidente nazionale Pro Loco: "Piano per promuovere la città"

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha ricevuto Palazzo degli Elefanti il presidente dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, il catanese Antonino La Spina; alla riunione ha preso parte anche il capo di gabinetto del sindaco, Giuseppe Ferraro.

Al centro del colloquio fra Pogliese e La Spina, si legge in una nota del Comune, la possibilità di compiere azioni e progetti comuni volti a offrire opportunità promozionali per la città di Catania, soprattutto in ambito turistico. Nelle prossime settimane, infatti, verrà lanciato un piano per promuovere il territorio di Catania, capoluogo di riferimento nazionale per l’interesse storico, culturale e naturalistico della città.

