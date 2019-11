Reddito di cittadinanza, Tajani: "Lo hanno dato a mafiosi e terroristi"

Forza Italia all'attacco del reddito di cittadinanza. La nuova offensiva arriva da Antonio Tajani, vicepresidente di Fi e del Ppe, a margine di Etna19, manifestazione di Forza Italia che si tiene fino a domani a Viagrande, nel Catanese.

"Se non si risolvono i problemi economici i nostri figli non saranno nelle condizioni di potere trovare occupazione. E la soluzione non è questo Governo che aumenta la pressione fiscale mentre, invece, bisogna ridurre il peso fiscale alle imprese in modo che possano assumere. Altro che reddito di cittadinanza! Non ha prodotto alcun effetto positivo. Lo hanno dato a delinquenti, terroristi, camorristi e mafiosi: tutta gente che non ne ha bisogno".

Ieri, invece, il del Lavoro, Nunzia Catalfo ha tessuto le lodi della misura che ritiene ancor più efficace col via libera da parte dell'Inps alla procedura on line per lo sgravio contributivo alle aziende che assumono percettori del

reddito di cittadinanza. Lo ha definito "un ulteriore concreto passo verso la costruzione di un moderno sistema di politiche attive per il lavoro".

"L'Inps - ha sottolineato - ha reso operativa la procedura online che consente alle aziende che assumono percettori di

reddito di cittadinanza di ottenere, sotto forma di sgravio contributivo, un bonus all'assunzione, si va completando così l'impalcatura normativa del reddito di cittadinanza".

