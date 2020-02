Vitalizi, ad Aci Sant'Antonio manifestazione M5S: "A supporto di Roma"

Si sono riuniti ieri ad Aci Sant'Antonio esponenti politici, attivisti e simpatizzati del Movimento Cinque Stelle in occasione della manifestazione nazionale svolta a Roma contro i vitalizi e i privilegi della politica.

"La piazza di Aci Sant'Antonio - ha spiegato la senatrice Tiziana Drago - si congiunge a quella di Roma per una battaglia contro la casta e gli odiosi privilegi della politica. Una politica che, grazie al Movimento, ha recuperato una sua dimensione etica e morale. Oggi in migliaia si sono riversati a Roma: un grande successo e un segnale importantissimo. I cittadini sono con noi. Dalla provincia di Catania ci siamo riuniti con tutti coloro che, per diversi motivi, non sono potuti andare a Roma per sostenere questa importantissima battaglia che è risultata indigesta alla politica che viveva di privilegi".

