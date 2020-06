Apre la spiaggia libera n. 2 nel lungomare Plaia di Catania, attivo un servizio per cani

Ha aperto al pubblico stamattina la spiaggia libera n. 2 del lungomare Plaia di Catania. Oltre a mettere in atto tutti i servizi adeguati alle norme sul distanziamento, c'è anche un'importante novità. Si tratta di un'area recintata per i cani, affidata, senza costi per il Comune, a un’associazione che svolge servizi a tutela degli animali in regime di volontariato. La spiaggia libera n.2 sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 19,00.

"Siamo orgogliosi di queste strutture comunali - afferma il sindaco Salvo Pogliese - che non hanno nulla da invidiare a quelli privati per la funzionalità dei servizi, la pulizia l'igiene e il decoro. Un lavoro che stiamo completando nei pochi giorni successivi alle prescrizioni regionali e nazionali rese note appena una decina di giorni addietro, anche grazie all’impegno costante e generoso dell’assessore Cristaldi e dei funzionari comunali. Nella spiaggia libera n. 2 abbiamo consentito, con procedura di evidenza pubblica e dunque massima trasparenza l’allestimento di servizi utili ai proprietari di animali che intendano accompagnarsi con i propri animali di affezione. Una possibilità molto gradita a tanti cittadini che anche in una spiaggia comunale, in uno spazio ampio e sicuro, possono stare vicini agli amici a quattro zampe per la felicità dei padroni e degli stessi animali, mentre prendono il bagno in una delle spiagge più belle del litorale siciliano. Una delle poche realtà pubbliche dell’isola che offre questo delicato e importante servizio aggiuntivo gratuitamente».

