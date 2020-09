Caso Gregoretti, Salvini: "A Catania mi dichiarerò colpevole di aver difeso il mio Paese"

"Sabato prossimo sarò in un tribunale di Catania e mi dichiarerò colpevole di avere protetto il mio Paese, leggi, regole, onore, dignità, sicurezza, confini".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi, a Castelfranco Veneto, in un incontro elettorale in vista del

ballottaggio nel comune trevigiano.

"Da queste parti - ha aggiunto - ci sono nonni e bisnonni che hanno combattuto per non far passare lo straniero, non so perché adesso i governi li vadano a prendere all’estero gli stranieri e li portino in Veneto a spese nostre". (ANSA).

