Acireale, Marano (M5S): “Bene nomina nuovo assessore. Adesso, stop ai giochetti politici”

"Apprendo con piacere della nuova nomina dell’Assessore al Bilancio, Francesco Coco. Questa è l'occasione per iniziare a percorrere e finire un programma ambizioso, quello di cambiare il paradigma ad Acireale. Ma, per cambiare Acireale, bisogna cambiare atteggiamento. Per cambiare questa città bisogna amarla. Da oggi in poi è importante che ogni componente di questa amministrazione debba sapere che è imprescindibile che il sindaco Stefano Alì deve lavorare serenamente e senza che nessuno lo tiri per giacchetta", lo afferma la deputata regionale del M5S Jose Marano.

"Invito tutti i consiglieri di maggioranza, fuoriusciti compresi, di continuare a proseguire il sogno e non farsi distrarre dalle sirene come Ulisse. Questa amministrazione ha evitato il dissesto, ha affrontato emergenza dopo emergenza, dal terremoto alla pandemia. Abbiamo la sfida di ripensare il Carnevale di Acireale. Insomma, tanta roba. Ci sono tutte le premesse per fare bene. Ma si deve lavorare in questa direzione, bisogna aiutare Stefano e non ostacolarne il cammino. Se così non è si va a casa e si lascia ad altri la responsabilità di portare in campo il proprio sogno.", conclude Marano.

