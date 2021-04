Tremestieri Etneo, proclamato il nuovo Consiglio comunale

Proclamato ufficialmente il nuovo Consiglio comunale di Tremestieri Etneo. La cerimonia si è svolta nell’aula consiliare del Palazzo municipale a porte chiuse in considerazione delle norme restrittive covid-19, al termine della quale i sedici consiglieri hanno iniziato ufficialmente il loro mandato.

Parteciperanno al nuovo Civico consesso: Michelangelo Costantino, Valentina Motta, Francesco Fazio e Benedetto Munzone della lista "Tremestieri Viva" che ha acquisito 1.770 voti; Maria Cristina Bordonaro, Evelyn Garofalo e Fabrizio Furnari del "Movimento Forza Tremestieri" 1.456 voti di lista; Alessio Firrincieli, Alessandra Cugno e Agata Triolo di "Fratelli d’Italia" 1.161 voti di lista; Sebastiano Di Stefano e Mario Ronsisvalle di "Tremestieri in Primo Piano" 1.093 voti; Mariangela Di Stefano per la lista "Progetto Civico Attiva Sicilia - Nuova luce su Tremestieri - Unità siciliana Le Api" che ha ottenuto 849 preferenze; Carmela Signorelli e Mario Giuffrida di "Idea Sicilia Popolari e Autonomisti" 738 voti di lista; Giuseppa Fisichella per "Forza Italià lista che ha acquisito 549 preferenze.

I giovani entrati in Consiglio comunale sono un buon numero, ma non mancano neanche i consiglieri meno giovani riconfermati che hanno maturato esperienza come amministratori. La cerimonia di proclamazione del sindaco Santi Rando per il suo secondo mandato è avvenuta già nei giorni scorsi. Il primo cittadino nei prossimi giorni deciderà anche di completare la sua squadra di assessori. Ad oggi i primi tre nomi, scelti prima delle elezioni sono: Vito Torrisi, Giovanni Grillo e Rocco Frazzetta. La prima seduta del neo Consiglio Comunale è stata convocata a Palazzo Municipale venerdì 16 aprile alle ore 10.

