Catania, morta Alba Giardina: fu ex assessore alla Cultura nella prima giunta Bianco

È morta Alba Giardina, ex assessore alla Cultura del Comune di Catania nella prima giunta guidata da Enzo Bianco. La notizia è stata resa nota su Facebook lo stesso ex sindaco ed ex ministro dell’Interno.

"È stata - scrive Enzo Bianco - una grande vera assessore. Un’amica importante. Ma soprattutto una grande donna. Riposa in pace Alba. Vivrai sempre nel nostro cuore e nella nostra memoria". Cordoglio è stato espresso dall’attuale sindaco di Catania Salvo Pogliese, dal'Amministrazione e dal Consiglio Comunale, che "partecipano sentitamente al cordoglio cittadino e dei familiari, in particolar modo del coniuge professore Emilio Giardina".

