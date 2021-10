Amministrative a Caltagirone: 4 i candidati a sindaco, le liste

Sono quattro i candidati a sindaco a Caltagirone: Giuseppe Aliotta (detta Giusy zia Peppina) sostenuta dal Movimento cittadino Zia Peppina; Fabio Roccuzzo sostenuto dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, da Bene in comune, da Cittadini volenterosi, da Cives e da Futura; Roberto Gravina sostenuto da Roberto Gravina sindaco Caltagirone sempre e x sempre; Sergio Gruttadauria sostenuto da Fratelli d’Italia, da Caltagirone al Centro, da Caltagirone Domani, da Il Quadrifoglio, da #diventerà Bellissima, da Forza Italia Berlusconi per Gruttadauria, da Democrazia Cristiana e da Moderati per Gruttadauria sindaco.

Le liste elettorali del Comune di Caltagirone

Candidato sindaco Giuseppe Aliotta

Aliotta Giuseppa detta Giusy zia Peppina, Borrello Deborah, Minardi Mariaconcetta, Cusumano Dario, Formica Federica, Messana Ivan, Ligama Mario, Narciso Maria, Amato Noemi, Bifara Giacomo, Manteria Emanuele Roberto, Giacona Calogero detto Luca, Indigeno Sharon, Sibilia Chiara, Leone Paolo, Grimaudo Monique, Montaudo Matteo, Conte Miryam, Scerbo Sion, Di Benedetto Ignazio.

Candidato sindaco Fabio Roccuzzo

Movimento 5 Stelle: Cappello Piergiorgio, Bellino Luigi, Bonanno Greta, Calì Francesca, Cannizzaro Katia, Cannizzo Maria Ketty, Castagna Alberto, Chimera Stephanie detta Stefania, Di benedetto Matteo, Di Gregorio Valeria, Dovile Alberto, Emma Anna, Favitta Agnese, Graziano Rina, Montemagno Francesca, Napolitano Gaia, Novella Santo Maria, Panarello Claudio, Partito Giovanni detto Luca, Polizzi Vita, Renda Giuseppe, Romano Gianfranco, Sortino Fausto, Zaccaria Stefano.

Partito democratico: Alario Patrizia, Anfuso Alberghina Marica detta Anfuso Marica, Balata Margherita, Boria Laura, Buoncuore Giuseppe, campanello Angelo, Cardiel Gaetano, Crispino paolo, Cummaudo Giuseppe detto Pippo, Cusumano Pietro detto Piero, Di Martino Francesco detto Franco, Di Stefano Vincenzo detto Enza, Failla Luigi, Finessi Ermes, Giordano Rosamaria, Grimaudo Massimiliano, Guzzetta Daniele, Mancuso Margherita, Martorana Nunzio, Neglia Dario, Saimbene Nunzia detta Nancy, Salerno Davide, Scarlatella Erika, Vicari Rossana.

Bene in Comune: Lo Bianco Gesualdo, Armeli Moccia Carmela, Bizzini Concetta detta Tina, Calì Filippo, Calì Rossella, Castiglione Priscilla, Failla Giuseppe, Floridia Gesualdo detto Aldo, Giardinelli Giuseppa Maria Antonia detta Pia, Interlandi Fabio, Liardo Micol, Licciardi Claudio, Lo Piccolo Francesco, Maccavino Pietro, Marino Alessandra, Messina Daniela, Mingiardi Salvatore, Ragusa Giacomo, Razza Luigi, Reale Rita Francesca detta Rita, Riferi Luigi, Roccuzzo Francesco detto Fabio, Ragusa Giacomo, Razza Luigi, Reale Rita Francesca, Riferi Luigi, Roccuzzo Francesco detto Fabio, Scarciofalo Giuseppe, Sortino Giacomo.

Cittadini volenterosi: Lodato Lara, Polizzi Francesco detto Mario, Alemanna Giorgio, Belvedere Angela detta Angelica, Bianchi Mario, Cabibbo Gianmarco, Camiolo Giacoma detta Simona, Crocificco Salvatore detto Totino, D'Avola Luigi, Di Benedetto Jessica, Di Dio Carmela detta Isa, Gambino Gaetano detto Tano, Gulino Gesualdo detto Aldo, Internullo Giovanni, Lumia Corinne, Mancuso Pierangelo, Marziani Maria detta Maria Laura, Mejri Omar, Metrico Concetta detta Titti, Mitello Stefano, Pulvirenti Giuseppe, Reddavid Giuseppe, Turco Michaela, Vona Sebastiana detta Nuccia.

Cives: Giarmanà Luca, Montemagno Anna, Parla Leandro, Crescimone Salvatore detto Salvo, Cardona Salvatore, la Iacona Mirko, Alario Cristian, Alparone Dario, Amato Giuseppe, Arena Dario, Barrano Elena, Bonanno Rosaria, Fontana Alessia, Formica Valentina, Gurrieri Alessandro, Lodato mario, Malizia Vincenzo, Messana Nicole, Nobile Vittorio, Rizzo Kevin, Scerbo Francesca, Trovato Francesco, Verdone Di Blasi Isabella, Calabrini Giuseppe.

Futura: Nativo Biagio, Alfeo Maria Teresa, Angelico Alessandra, Chiarandà mario, Criscione Roberto, Cusumano Silvana, Di Giacomo Mariapina, Giuca Sebastiano, la Ferla Carlo, Ligama Gianluca, Malizia Marta, marcinnò Elena, massari Giovanni, Pedi Antonio, Polipo Nicolò, Polizzi Giuseppe, Puglisi Rosa, Reale Gaetano, Sammartino Stefania, Tasca Claudio, Tramontana Concetta, Velardita mario, Verdenero Giada, Vespo Salvatore.

Candidato sindaco Roberto Gravina

Gravina Roberto, Alba Alfia, Asta Gianluca, Brillantino Salvatrice, Carapezza Salvatore, Carcaci Agnese, Cocuzza Rosa, Di benedetto Davide, Failla Christel, Guarino Arianna, Internullo Chiara, Iurato Fabrizio, Lombardo Daniele, Marcinnò Saverio, Massari Giancarlo, Messina Angelo, Milazzo Rossella, Nolfo Francesca, Placenti Ester, Raccuglia Daniele, Raffreddato Marco, Russo Antonino, Salamone Clara, Sinatra Gaetano.

Candidato sindaco Sergio Gruttadauria

Fratelli d'Italia: Grimaldi Gesualdo, Anastasi Michele, Balestrazzi Paolo, Barrano Anna, Blancato Daniela, Cagno Salvatore, detto Daniele, Calcagno Salvatore, Cicirata Colomba, Caruso Caterina, D'Amico Claudio, Gambera Marianna, Gulizia Anastasio, detto Angelo, La Spina Nicola, detto Sergio, Lampasona Cinzia, Napolitano Alessandra, Offerta Italo Maria, Pampallona Jacopo, Parisi Mireya, Pecoraro Salvatore Maria, Romeo Maria, Schiavone Franco, Venezia Maria, Vicino Concetta.

Caltagirone al centro: Alario Umberto, Alparone Francesco, Boria Chiara, Boscarello Francesca Laura, Breccia Salvatore, Bruno Rosalinda, Canfailla Jennifer Giovanna, Caristia Francesco, Chiaramonte Azzurra, Ciriacono Salvatore, Fazzino Salvatore, Gravina mario, Iudica Concetta detta Chiara, La Mendola Lorena, Montemagno Andrea, Navanzino Antonino detto Antonio detto Nino, Nicolaci Francesco, Occhipinti Antonio, Piazza Gesualdo detto Aldo, Pistone Francesca, platania Anna, Salonia Giuseppe, Sardo Christian, Sirna Diletta.

Caltagirone domani: Arcerito Oriana, Bordieri Fabiana detta Fabia, Calvagna Luisa Iolanda, Campo Antonella, Cillia Filippo, Criscione Francesca, Cutrona Vincenzo, Damico Michele, De Pasquale Nicolò, Di Benedetto Massimiliano, Di Gregorio Concetta detta Ketty, Di Trapani Giuseppe, Febbraio Giacomo, Franco Rosalba, La Pera Giacoma, Nobile Francesco, Orefice Francesco, Pepi Patrizia, Perniciaro Roberta, Portabene Angela Rosa, Russo Filippo, Salvini Tiziana, Sapienza Andrea, Scollo Giovanni.

Il Quadrifoglio: Failla Marco, Cardaci Morena, Gacioppo Maria, Modica Giovanni, Montemagno Ilenia, Nicastro Roberta, Perticone Rossana, Polizzi Vita, Ragusa Marzia, Rabbito Giuseppe, Russo Rosanna, Savatteri Stefania, Scalzo Gesualdo detto Aldo, Siracusa Samuele, Tasca Davide, Vacirca Elisabetta, Crescimone Vincenzo, La Rosa gaetano, Civello Michele, Aronico Giovanni, De pasquale Alessandra, Tranchita Sabina, Accardi Marta.

#DiventeràBellissima: Gozza Vincenzo detto Enzo, Lo Nigro Gaetano detto Tano, Alma Noemi, Apuzzo Valentina, Bonaffini Claudia, Cannilla Adriana, Cappuccino Francesca, Chiaramonte Nicoletta, Di Benedetto Luigi, Di Martino Alessandro, Dio Martino Maria detta Mirella, Gazzano Antonino detto Tony, Guida Annamaria detta Anna, Incarbone Alessandra, Laiacona Vincenzo detto Ezio, Lanza Giuseppa detta Pinella, Lirosi Michelangelo detto Andrea, Lo Bianco Roberta, Nicosia Cinzia, Pagliazzo Giusi, parisi Maria, Perticone Eugenio, Ricciolini Tiziana, Scapellato Rosi Daniela.

Forza Italia Berlusconi per Gruttadauria: Incarbone Francesco, Montemagno Antonino detto Antonio, Di Stefano Luca, Di Costa Maria detta Costa, Domenica Sergio, Alparone Valentina, Amato Morena, Amore Vito, Brancaleone Salvatore, Falcone Elvira, Lauria Rachele, Ligama Christian, Malfitano Renato, Mezzanotte Vincenzo, Nicotra Carmelo, Nobile Vanessa, Orefice Giacomo, Patti Gabriele, Randazzo Antonino, Savatteri Alessia, Scarlata Agata, Todaro Maria Rosaria, Vastacampo Sebastiano, Virga Letizia.

Democrazia Cristiana: Bizzini Santo detto Andrea, Carnibella Giuseppe, Privitera Elisa, Abate Giuseppe, Angiletti Rosalba, Ausilio Nicole detta Nicol, Annaro Carmelo, Bertè Francesco, Blancato Aurora, Cannizzaro Simona, Caruso Carmelo detto Melo, Di Gregorio Francesco, Failla Tiziana, Giuliano Gabriele Maria, Ibara Angelo, Marcinnò Francesco, Mellini Giacomo, Messina Gaetano, Navarra Joseph, Nicotra Giuseppe, Pecora Morena, Politi Nunzio, Sardo Alisea, Tutone Selenia.

Moderati per Gruttadauria sindaco: Gruttadauria Sergio, Amato Simone, Messina Valentina, Ticli Federica, Alario Giuseppa, Aliotta Rosetta, Anfuso Alessio, Bugliari Domenico Giovanni, Bonanno Giulia, Cannilla Sabrina, Cinnirella Gesualdo detto Dino, Di Benedetto detto Mario, Federico Francesco, Forgia Melania, Grassiccia Fabio, Marchese Giuseppe Stefano, Naghel Fabio, Perrone Anna, Prezzavento Francesco, Quaranta Chiara, Salamone Stefania, Schembri Vanessa, Verlardita Mario, Vona Giovanni.

