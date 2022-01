Covid, positivo il sindaco di Acireale Alì: "Ho fatto la terza dose, ho solo un raffreddore"

Il sindaco di Acireale Stefano Alì positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un post pubblicato su Facebook.

"Ho appena avuto l'esito del tampone rapido e l'esito è positivo - scrive -. Ho un leggero raffreddore e stasera ho fatto il tampone rapido, prima di riprendere la normale attività, per essere sicuro di non rappresentare un pericolo per le persone che incontrerò".

Nel post Alì tiene a sottolineare l'importanza del vaccino. "Sono coperto dalla terza dose e gli effetti, oggi, sono molto blandi. Raccomando alle persone con cui sono entrato in contatto di fare un tampone".

Ancora un caso di positività dunque all'interno della giunta di Acireale. Meno di un mese fa anche Palmina Fraschilla, vice sindaco e assessore, aveva annunciato sui social di avere contratto il Covid.