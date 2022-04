Approvato il bilancio riequilibrato al comune di Mazzarrà Sant’Andrea

Il Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea, in seduta ordinaria urgente, ha approvato gli schemi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e il Documento Unico di Programmazione relativamente alle annualità 2016-2018 e 2017-2019.

Alla Vigilia della Santa Pasqua, il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, grazie all’approvazione dei Bilanci stabilmente riequilibrati, esce dalla situazione di dissesto finanziario. L’approvazione, infatti, sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Ministero dell’Interno, avvenuta lo scorso 23 marzo.

“E’ un grande giorno per la nostra comunità - ha affermato il sindaco Carmelo Pietrafitta - Quando ci siamo insediati, l’unica eredità che abbiamo trovato è stata quella di un Comune in macerie: senza senza Segretario Generale, senza Responsabile Ufficio Tecnico, Senza Responsabile Ragioneria. Abbiamo ricostruito il Comune dalle fondamenta, restituendo dignità ai dipendenti comunali e ai mazzarresi. Abbiamo lavorato sodo per giungere a questo traguardo. Ringrazio la mia squadra assessoriale, i consiglieri comunali per il loro grande senso di responsabilità e la loro collaborazione e tutti i dipendenti comunali. Mazzarrà Sant’Andrea è finalmente fuori dal dissesto, la sua immagine è rilanciata e portata al posto che merita!”.

Al primo cittadino fa eco il Presidente del Consiglio Comunale, Raffaele Torre: “Riunirci alla Vigilia di Pasqua è stato necessario per poter rispettare le tempistiche prescritte dalle normative. Il mio grazie va a tutto il Consiglio Comunale per avere risposto alla convocazione. Con l’approvazione dei due Bilanci stabilmente riequilibrati, il nostro Comune può adesso guardare avanti e programmare il futuro con maggiore serenità”.

