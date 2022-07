A piedi, in bici e sui monopattini: a Catania il lungomare diventa isola pedonale

Al via da domani (domenica 24 luglio) l'isola pedonale sul lungomare di Catania. Il percorso, secondo quanto reso noto dall'amministrazione comunale, sarà fruibile nelle ore serali, dalle ore 19 alle 23.

L'isola pedonale sarà completamente a disposizione dei cittadini per passeggiare, correre e andare in bici e sui monopattini nella massima sicurezza. Una programmazione stabilita nei mesi scorsi, dispone anche per questa domenica a quella successiva, l’interdizione del traffico veicolare.

L'obiettivo - sottolinea il Comune - è di garantire un ampio spazio per il movimento dei cittadini a piedi, in bici e sui monopattini, senza i pericoli del traffico veicolare, lungo gli 1,8 chilometri del percorso del lungomare roccioso, dai pressi di piazza Mancini Battaglia a piazza Europa.

Lo scorso 23 maggio il lungomare Ognina di Catania è stato intitolato a Franco Battiato. E' stata svelata una targa alla presenza della giunta comunale guidata dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, che ha promosso l'iniziativa, e di Michele Battiato, fratello dell'artista scomparso il 18 maggio scorso.

L'idea di intitolare il Lungomare a Franco Battiato, senza modificare la toponomastica dei viali fu lanciata dall'ex sindaco Salvo Pogliese, il 18 maggio dello scorso anno, nelle ore successive alla scomparsa dell'artista.

