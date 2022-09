Catania, corso di alta formazione sulle procedure degli appalti

Un corso di alta formazione sul tema degli appalti pubblici, indirizzato ai responsabili unici (Rup) del Pon Metro 2014-2020, i relativi direttori dei lavori e dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture, in corso a Palazzo Platamone, a Catania. Approfondimenti mirati sulla recente regolamentazione nazionale e comunitaria, fondamentale per acquisire conoscenze e competenze per gestire l'aumento esponenziale dei prezzi dei materiali e dei servizi.

Le amministrazioni pubbliche quali stazioni appaltanti, infatti, si trovano a dover fronteggiare un aumento dei costi non sempre garantito da adeguate coperture economiche, per cui spesso il legislatore è dovuto intervenire con provvedimenti di necessità ed urgenza. Per tali ragioni, il responsabile Pon Metro Fabio Finocchiaro delle Direzione delle Politiche Comunitarie di Catania, ha promosso un evento formativo con la collaborazione della società Ernst & Young, per approfondire temi come le procedure ordinarie alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali, le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, le gare andate deserte o dalle offerte non appropriate, l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose. Oggetto del confronto anche il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, la disciplina delle procedure di affidamento di contratti sotto-soglia, le deroghe introdotte nel periodo emergenziale per la fase di esecuzione contrattuale e tutte le novità inserite dal Decreto Semplificazioni e dal Decreto Aiuti in tema di revisione.

© Riproduzione riservata