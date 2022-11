Andrea Messina, da San Giovanni La Punta alla giunta regionale con la Dc Nuova di Cuffaro

Andrea Barbaro Messina è il nuovo assessore alle Autonomie locali e funzione pubblica. Nato a Catania il 4/12/1964, è stato eletto nella sua città con 3.691 voti nelle file della Dc Nuova. È laureato in lingue straniere ed è un impiegato presso il Comune di San Pietro Clarenza.

Da giugno 2005 a maggio 2015 è stato sindaco del Comune di San Giovanni La Punta. Dal 2009 al 2015 ha ricoperto il ruolo di presidente del Distretto socio sanitario D-19 (L.328/2000).

In passato è stato anche uno dei componenti del C.d.A. della società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti S.R.R. Catania Area Metropolitana – Società consortile per azioni.

