Sammartino entra in giunta e incassa anche la vicepresidenza, ecco chi è il re del consenso

Il suo posto in giunta non è mai stato messo in discussione. Così come la delega all'Agricoltura e la vicepresidenza della Regione. Luca Sammartino, nato a Catania il 21 febbraio del 1985, dentista, è uno dei due assessori indicati dalla Lega.

Storico recordman siciliano può vantare un grande primato: quando era candidato con il Pd, nel 2017, riuscì a conquistare 32.299, voti il più alto numero di consensi nella storia dell’Assemblea siciliana.

Da quel momento la sua storia politica fu caratterizzata da cambi di casacca. Prima il passaggio con Renzi in Italia viva poi all'approdo nella Lega di Matteo Salvini, sotto il simbolo di Prima l’Italia usato alle Regionali in Sicilia. Sammartino è stato anche rinviato a giudizio ben due volte, per corruzione elettorale. Tutti e due i processi sono ancora solo alle battute iniziali.

