Marco Falcone, l'ex assessore di Musumeci nella giunta Schifani

Marco Falcone, 47 anni, avvocato, torna a fare l'assessore: dalle Infrastrutture e Mobilità (nella scorsa legislatura) all'Economia. Il suo impegno in politica inizia da giovanissimo, militando nelle file del "F.U.A.N. - Giovane Destra", nel quale ricopre la carica di Dirigente Nazionale ed è annoverato anche tra coloro che hanno contribuito alla fondazione di "Azione Giovani".

Nel 1993, all'età di appena 22 anni, viene eletto Sindaco di Mirabella Imbaccari: è il primo cittadino più giovane d'Italia.

Nel 1996 accetta la candidatura nella lista di "Alleanza Nazionale" per il rinnovo dell'A.R.S., attestandosi, in virtù del risultato conseguito con 5581 preferenze, primo dei non eletti al Parlamento Regionale Siciliano. L'anno dopo è riconfermato Sindaco della sua cittadina e vi rimane in carica fino al 2002. Nel 2003 si candida alle elezioni provinciali risultando il più votato nel collegio del Calatino, ragion per cui , nel luglio dello stesso anno viene nominato Assessore alla Politiche del Territorio ed alla Protezione Civile della Provincia Regionale di Catania, carica che manterrà sino al febbraio del 2008.

Il 14 aprile dello stesso anno viene eletto deputato all'Assemblea Regionale Siciliana, ricoprendo la carica prima di Segretario e poi di vice presidente della Commissione legislativa Servizi Sociali e Sanitari.

Alle elezioni regionali del 2012 è riconfermato deputato all'A.R.S., rivestendo l'incarico di vice capogruppo del PDL. Con la costituzione di Forza Italia, nel febbraio del 2014 è eletto all'unanimità Presidente del gruppo parlamentare.

Il 20 gennaio 2015, in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, viene designato quale "grande elettore" in rappresentanza della Sicilia.

Nelle ultime elezioni regionali, candidato come capolista in Forza Italia, nella provincia di Catania, è risultato il più votato con oltre 12000 preferenze.

Con Decreto n. 643 del 29 novembre 2017 del Presidente della Regione è stato nominato Assessore Regionale con delega alle Infrastrutture ed alla Mobilità.

Con l'elezione del 2022 raggiunge le 4 legislature, ottenendo 13.394 voti con Forza Italia e viene designato da Renato Schifani assessore all'Economia.

