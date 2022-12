Catania, nei giorni di fine anno vietata la vendita di superalcolici in piazza Duomo e dintorni

Il commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese ha firmato un ordinanza con cui vieta ai gestori di pubblici esercizi che operano nel raggio di 200 metri da piazza Duomo a partire dalle 20 in occasione dei concerti dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre la vendita da asporto di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi. Con l’ordinanza si vieta anche la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine. È invece consentita la distribuzione in bicchieri monouso. L’ordinanza è stata firmata «per contribuire a garantire l'ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti ai festeggiamenti di fine anno e Capodanno in piazza Duomo», come si legge nella nota del Comune.

