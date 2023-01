Spariscono i cassonetti da tutta Catania: parte l'ultima tappa della raccolta porta a porta

Raccolta differenziata di rifiuti in tutta la città di Catania: avverrà dal 16 gennaio prossimo quando partirà l’ultimo step con il servizio avviato anche nell’ultima porzione del lotto Centro, nel rione San Cristoforo, nell’area compresa tra le vie Plebiscito bassa, Domenico Tempio e Acquicella e viale della Regione. Anche in queste zone saranno rimossi i cassonetti.

Le utenze coinvolte sono complessivamente 10 mila, per un numero di abitanti stimato in circa 35 mila persone Nei giorni scorsi è stata avviata un’azione di sensibilizzazione curata dagli operatori del consorzio Gema, con la consegna dei calendari di deposito e raccolta rifiuti. Già domenica 15 gennaio, tra le 20 e le 22.30, dovrà essere esposta davanti alla propria abitazione il rifiuto di plastica e metalli e nelle sere successive, la frazione di rifiuto stabilità dal calendario, che verrà ritirata la mattina dopo.

Le strade dell'ultimo step

Elenco vie piazze coinvolte dal porta a porta nel lotto Centro a partire dal 16 gennaio:

Cortile Archirotti

Cortile Borea

Cortile Cafiero

Cortile Capitanello

Cortile del Canario

Cortile della Ostrica

Cortile della Verbena

Cortile Vecchio

Largo Umberto Spadaro

Piazza Caduti del Mare

Piazza Campo Trincerato

Piazza Federico Di Svevia

Piazza San Cristoforo

Piazza Sant'Antonio

Via Abate Antonino

Via Abate Antonino I Trav.

Via Abate Ferrara

Via Acquicella

Via Adelaide Bernardini

Via Alcalà

Via Alcibiade

Via Alogna

Via Alonzo E Consoli

Via Aretusa

Via Auteri

Via Barcellona

Via Barcellonetta

Via Belfiore

Via Bonfiglio

Via Bottino

Via Calabrò

Via Calanna

Via Caprera

Via Castello Ursino

Via Colonna

Via Consolato della Seta

Via Contarini

Via Costantino

Via Cristoforo Colombo

Via Crocifisso

Via De Lorenzo

Via del Faro

Via del Principe

Via Delfo

Via della Concordia

Via della Fucina

Via dell'Argonauta

Via delle Calcare

Via Di Giacomo

Via Duilio

Via Fazio

Via Fenga

Via Fiumara

Via Fornaciai

Via Fornai

Via Fortino Vecchio

Via Fratelli D'Antoni

Via Gemelli Zappalà

Via Genovesi

Via Geremia

Via Gioacchino Fernandez

Via Gisira

Via Gismondo

Via Giuseppe Bonaccorsi

Via Giuseppe Poulet

Via Giuseppe Zurria

Via Grimaldi

Via Guarnera

Via Iuvara

Via Laurini

Via Lavandaie

Via Leontini

Via Marano

Via Mauro

Via Mignemi

Via Molo di Levante

Via Moncada

Via Mongiovì

Via Murifabbro

Via Naumachia

Via Nicotra

Via Officina

Via Oriente

Via Pardo

Via Parisi

Via Passarello

Via Pecorai

Via Pegaso

Via Pescitello

Via Piombai

Via Plaia

Via Platania Pietro

Via Plebiscito

Via Puglisi

Via Quartiere Militare

Via Ragonese

Via Riccioli

Via Rizzotti

Via S.M. dell'Aiuto

Via Sacchero

Via Salvatore Lo Presti

Via Salvatore Zagarella

Via Santa Chiara

Via Sapuppo

Via Saverio Fiducia

Via Sgroi

Via Silvestri

Via Siracusa

Via Stella Polare

Via Sturiale

Via Suor Anna Cantalupo

Via Telefono

Via Testulla

Via Toledo

Via Tre Soci

Via Tripi

Via Tripoli

Via Trovatelli

Via Trovato

Via Velis

Via Vetrano

Via Viadotto

Via Villascabrosa

Via Vivaio

Via Zammataro

Via Zuccarelli

Vico Laudani

Vicolo Urania

Orari e modalità

Il conferimento dei rifiuti va fatto nel giorno precedente alla raccolta

Domenica sera dalle 20 alle 22.30 esporre plastica e metalli

Lunedì sera dalle 20 alle 22.30 esporre l'organico

Martedì sera dalle 20 alle 22.30 esporre carta e cartone

Mercoledì sera dalle 20 alle 22.30 esporre vetro e organico in buste differenti

Giovedì sera dalle 20 alle 22.30 esporre indifferenziata

Venerdì sera dalle 20 alle 22.30 esporre l'organico

Sabato sera nessun conferimento.

© Riproduzione riservata