Morto a Catania l'ex parlamentare Domenico Sudano, zio di Valeria

Lutto nel mondo della politica. È morto a Catania Domenico Sudano, ex parlamentare della Democrazia cristiana e poi dell'Udc, zio della leghista Valeria, che si era candidata a sindaco della città etnea ma ha poi fatto un passo indietro per sostenere Enrico Trantino. Sudano aveva 82 anni, era nato a Catania il 28 settembre del 1940.

Laureato in lingue e letterature straniere, insegnante di scuola secondaria superiore, fu eletto due volte in Parlamento: la prima al Senato nel 2001, poi alla Camera nel 2o13 nel gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro. A Palazzo Madama è stato membro della commissione Istruzione pubblica e beni culturali.

Nel corso della sua carriera politica fu stato eletto anche come consigliere comunale a Catania, dove fu anche assessore e vicesindaco.

«Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano - afferma l'ex governatore Raffaele Lombardo -. Era il capogruppo della Democrazia cristiana al Consiglio comunale di Catania quando nel 1980 fui eletto consigliere. Lo ricordo propositivo, paziente, generoso e leale. Da allora non sono mai mancati a tanti di noi i suoi consigli, le sue idee, il suo affetto».

Lo ricorda anche Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc: «È stato un esempio di impegno politico e civile, sempre al

servizio della sua comunità e della sua terra, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle istituzioni e basandosi

sempre sui principi cristiani che lo ispiravano. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze dalla Dc, insieme al mio affetto, alla mia condivisione del dolore e alla speranza per la sua nascita al cielo».

Il coordinatore politico di Noi con l'Italia Saverio Romano esprime il suo cordoglio ricordandolo come il «politico con il quale ho condotto tante battaglie, persona lungimirante, generosa e di grande sensibilità politica. Sono vicino alla collega Valeria, ai figli, ai familiari tutti in questo momento difficile».

L'assessore regionale Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, commenta: «Apprendiamo con tristezza della scomparsa del senatore Mimmo Sudano, figura di eccezionale spessore, per tanti decenni protagonista della politica catanese, siciliana e nazionale. Viene meno un politico e un uomo che si è dedicato con generosità e impegno alle istituzioni, guardando sempre al bene comune e alla crescita della collettività».

Al ricordo di Sudano si unisce Pier Ferdinando Casini, il quale sottolinea quanto abbia «sempre servito le istituzioni del nostro Paese con lealtà e dedizione, condividendo con tanti di noi una passione politica autentica. E' stato un amministratore sempre attento ai problemi della sua comunità e un catanese profondamente innamorato della sua terra. Esprimo, con affetto sincero, le mie più sentite condoglianze alla famiglia e mi auguro sia ricordato come merita».

© Riproduzione riservata