Salvini: «Confronto con le compagnie aeree per evitare tariffe impazzite per la Sicilia»

«Del caro voli non mi parla solo il presidente Schifani, ma anche i miei parlamentari, i miei consiglieri regionali, i sindaci della Lega che mi vengono a trovare al ministero. Stiamo ragionando con le compagnie, e questo vale anche per la Sardegna. Perché una volta fatto il ponte, la Sicilia avrà un collegamento stabile, il ponte per la Sardegna difficilmente riesco a metterlo in piedi...». Scherza un po’ il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Catania a margine della conferenza stampa per l’avvio dei lavori per il nuovo itinerario della Ragusa-Catania.

«Il caro prezzi, coincidente con alcuni periodi, che colpisce soprattutto Sicilia e Sardegna, è qualcosa di inammissibile», ha spiegato il ministro. «Quindi - ha aggiunto - stiamo ragionando con le compagnie. Spero che il percorso di Ita, senza volere entrare nel campo di altri, si concluda nei prossimi giorni - ha detto Salvini - così avremo un interlocutore solido e definitivo. E poi anche con gli organismi di controllo che dipendono dal mio ministero stiamo ragionando. Ovviamente io non posso intervenire a gamba tesa sul libero mercato, però una forma di moral suasion per evitare tariffe impazzite assolutamente possiamo farla».

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Renato Schifani. «Stiamo lavorando - ha detto - sull'ampliamento del mercato e sul richiamo di più vettori. Dal primo giugno partiranno tre voli da Palermo per Roma attraverso il nuovo vettore che è AeroItalia, che collega già Catania con Bergamo, con grande successo di traffico e di passeggeri. Ha anche preso Comiso. Mi sono attivato per fare in modo che venisse meno questo duopolio Ryanair-Ita. Attraverso la rottura di questo duopolio, di questo patto di sindacato che abbiamo denunciato all’Antitrust... Questi patti si rompono soltanto attivando la concorrenza».

© Riproduzione riservata