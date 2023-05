Voto bulgaro a Biancavilla, il candidato del Pd resta fuori dal Consiglio

Una delle affermazioni più clamorose del centrodestra nelle Comunali in Sicilia arriva da Biancavilla, nel Catanese, dove il sindaco uscente, Antonio Bonanno, è stato riconfermato con l’81,4% delle preferenze. Le otto liste che lo hanno sostenuto hanno fatto di più, ottenendo l’88,5%. Al Consiglio comunale la nuova maggioranza ottiene così 15 consiglieri contro uno soltanto dell’opposizione del Partito democratico. Il candidato sindaco del Pd, Andrea Ingiulla, non ha superato la quota minima d’ingresso del 20% e non ha ottenuto il seggio per diritto di tribuna.

