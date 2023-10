Sale lo scontro magistratura-governo dopo il caso del giudice di Catania, l'Anm: «Vogliono intimorirci»

Con gli «attacchi» e le «reazioni scomposte» di «esponenti del governo» sul caso del giudice di Catania, Iolanda Apostolico, «lo scopo perseguito è evidente: intimorire ogni giudice che dovesse assumere un’interpretazione non gradita o allineata ad un certo indirizzo politico». E’ quanto mette nero su bianco l’Associazione nazionale magistrati in un documento approvato ad ampia maggioranza al termine del direttivo dell’associazione che è stato, di fatto, dedicato al caso del giudice siciliano che per primo ha bocciato il decreto Cutro non convalidando i trattenimenti di otto tunisini richiedenti asilo.

L’associazione conferma lo «stato di agitazione sui temi dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura» e ha deliberato la convocazione di una assemblea generale con all’ordine del giorno «gli attacchi alla giurisdizione e la pesante denigrazione dei singoli magistrati che hanno adottato provvedimenti in materia di protezione internazionale». Unici a votare contro i rappresentati di Magistratura Indipendente che avevano presentato una propria mozione. La decisione di Mi è stata stigmatizzata dai magistrati di Area.

Nel documento approvato si afferma che «i cittadini italiani assistono da giorni ad attacchi e reazioni scomposte di esponenti del governo che - senza confrontarsi con il merito della decisione di un giudice del Tribunale di Catania in materia di protezione internazionale - investono con grande risonanza mediatica e insistenza la persona, gli affetti e la vita del magistrato - situazione che ha reso doverosa anche l’apertura di una pratica a tutela da parte del Csm, di cui auspichiamo un celere esame».

L’obiettivo, a detta dell’Associazione, è da un lato intimorire i giudici e dall’altro «persuadere i cittadini che decisioni sgradite, non in linea con le scelte del governo, siano solo frutto di esercizio strumentale e, quindi, deviato della giurisdizione e di contrapposizione politica». E ancora: “siamo in presenza di un attacco di straordinaria gravità che sposta volutamente l’attenzione dalla discussione sul merito del provvedimento» sui migranti ai «comportamenti tenuti al di fuori dell’esercizio delle funzioni» da un magistrato.

L’Anm chiede, quindi, «con forza alla politica di riflettere sugli effetti dannosi per i cittadini di simili operazioni di delegittimazione, volte ad indebolire la credibilità del potere giudiziario e l’indipendente esercizio della funzione giudiziaria». L’associazione delle toghe sollecita, inoltre, al Garante per la privacy di «adottare tutte le opportune iniziative a tutela dei magistrati che sono stati e che saranno oggetto di intrusioni indebite nella loro vita privata in conseguenza del contenuto dei loro provvedimenti». Al ministro della Giustizia, poi, chiede di «precisare il contenuto e le finalità del mandato conferito agli ispettori» sul caso Apostolico.