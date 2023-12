Giunta comunale di Bronte di nuovo al completo, nominato il quinto assessore

Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha nominato il quinto assessore e ha ricomposto, così, la giunta che era incompleta da inizio agosto. La scelta è caduta sul vice presidente del consiglio comunale Thomas Cuzzumbo. Il primo cittadino adesso dovrà redistribuire le deleghe che un mese fa aveva revocato, lasciando tuttavia in carica gli altri quattro assessori, proprio per sensibilizzare «le forze politiche di maggioranza» sulla necessità di completare la giunta per consentirne «il regolare ed urgente funzionamento».

In questi tre anni di amministrazione Firrarello, a seguito di dimissioni, in giunta si sono avvicendati: sei mesi dopo l’insediamento, Massimo Castiglione (Bronte riparte) al posto di Roberto Landro e, a febbraio 2022, Maria De Luca (Forza Italia) e Nunzio Saitta (Progetto Bronte), in sostituzione di Marco Samperi (Giovani per Bronte) e Alessia Capace (Progetto Bronte); la scorsa primavera, Turi Pizzuto (Uniti per Bronte - Lista Leanza), a metà mandato, ha surrogato il vice sindaco Antonio Leanza e adesso Cuzzumbo (Progetto Bronte) ha rimpiazzato Saitta, che aveva lasciato quest’estate. Fin da novembre 2020, invece, è blindata in giunta Angelica Prestianni.

Nel corso del mandato, fra gli assessori-consiglieri, Prestianni, De Luca e Pizzuto si sono dimessi dal consiglio (dove sono subentrati rispettivamente Giancarlo Luca, Ernesto Di Francesco e Antonio Longhitano), invece Saitta ha mantenuto la doppia carica, come sarebbero ancora intenzionati Castiglione e Cuzzumbo.

Delle sette liste di maggioranza (10 consiglieri su 16), in giunta sono andati in tutto 10 assessori, delle tre civiche di Firrarello, Progetto Bronte (1365 voti, 3 seggi), Bronte riparte (1245 voti, 2 seggi), Giovani per Bronte (831 voti, 1 seggio), di Forza Italia (825 voti, 1 seggio) e, come vice sindaco, di Uniti per Bronte-Lista Leanza (663 voti, 1 seggio). La civica Amo Bronte (832 voti, 2 seggi) ha espresso il presidente del consiglio comunale, Aldo Catania, ai rappresentanti della lista Noi tutti (404 voti), dov’erano candidati il precedente presidente del consiglio Nino Galati e l’ex assessore Vittorio Triscari, invece, finora non sono stati assegnati ruoli in amministrazione.

«Ringrazio il sindaco per la fiducia. Farò il possibile per mettere a disposizione della città e dei cittadini tutto l’impegno necessario e le mie conoscenze - ha dichiarato l’assessore Cuzzumbo -. So quanto gravoso può essere questo incarico, ma lo affronto con grande entusiasmo e spirito di servizio. Attendo di conoscere le deleghe per garantire incisività all’impegno».

Il sindaco Firrarello, che da giovedì sera ha ricostituito la giunta, ha concluso: «Auguro buon lavoro al neo assessore. Conosco bene il suo attaccamento alla Città ed il suo dinamismo. Sono certo che saprà svolgere con impegno e competenza l’incarico che gli ho conferito».

Nella foto da sinistra: il segretario comunale Giuseppe Bartorilla, il neo assessore Thomas Cuzzumbo mentre firma la nomina, il sindaco Pino Firrarello e il capo ufficio tecnico Salvatore Caudullo, Dietro di loro, gli assessori Angelica Prestianni, Massimo Castiglione, Maria De Luca e il vice sindaco Turi Pizzuto