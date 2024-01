Catania, è morto l’ex assessore regionale Beppe Spampinato

È morto a Catania l’ex assessore regionale Beppe Spampinato. Avvocato esperto di diritto avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 25 febbraio. È stato componente del Cda dell’Anas, consulente della commissione Affari costituzionali del Senato e legale esterno di Partecipate regionali, aziende ospedaliere e altre imprese private.

È stato assessore regionale al Lavoro della giunta Lombardo, deputato all’Ars eletto con La Margherita, vicepresidente provinciale del Coni e capo di gabinetto del Comune di Catania con la giunta guidata da Enzo Bianco.

Il cordoglio della politica

«Grande dolore» è espresso dall’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo. «È stato assessore nella Giunta regionale da me presieduta - ricorda il leader del Mpa - ma soprattutto mio grande amico. Ricordo la sua mitezza, onestà, competenza, il suo buonsenso, la capacità di trovare ragionando e confrontandosi le migliori soluzioni per i problemi più difficili».

«Una notizia che ci lascia tutti sbigottiti e addolorati - afferma il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo - esprimo a nome mio e di tutto il partito siciliano le condoglianze alla famiglia di Beppe Spampinato, per la sua scomparsa prematura che ci colpisce oltremodo».

Il commissario provinciale della Lega catanese, la parlamentare nazionale Valeria Sudano, esprime «a nome mio e della Lega di Catania, profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Beppe Spampinato, amico generoso e politico appassionato».

«Ho conosciuto Beppe 35 anni fa - così il’ex sindaco di Catania, Enzo Bianco - abbiamo combattuto mille battaglie. L’ho avuto al fianco nelle tante responsabilità e iniziative. Protagonista dotato di una naturale carica di simpatia. Ha svolto anche tanti delicati incarichi. Anche quando abbiamo avuto opinioni diverse, ha combattuto con passione ed energia».

Il Partito democratico catanese esprime «profondo cordoglio per la morte di Beppe Spampinato». «La sua esperienza politica - osserva l’unione provinciale del Pd di Catania - iniziata come consigliere del Comune di Tremestieri Etneo e approdata all’Assemblea regionale Siciliana, ci consegna il ricordo di un uomo, affabile e leale, capace di esercitare il proprio ruolo con competenza, serietà e dignità».

«Sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa del mio buono e generoso amico Beppe Spampinato. Attento e competente dirigente politico, deputato della Sicilia, da assessore regionale ha dato prova di grande capacità amministrativa e lungimiranza. La Democrazia cristiana esprime cordoglio per la perdita di un uomo dalla grande umanità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze», dice il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.