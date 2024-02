Ars, decade il deputato Davide Vasta di ScN: anche lui era ineleggibile

Dopo Nicola Catania (FdI), decaduto ieri (2o febbraio) dal ruolo di deputato regionale per ineleggibilità dopo il ricorso di Giuseppe Bica, primo dei non eletti alle scorse regionali nella lista di Fratelli d’Italia, è costretto a lasciare l’Ars, per lo stesso motivo, anche Davide Maria Vasta (Sud chiama Nord).

I giudici d’appello del tribunale di Palermo hanno respinto il ricorso di Vasta (nella foto), che è anche sindaco di Riposto. Al suo posto subentra Salvatore Giuffrida, primo dei non eletti, che nel ricorso è stato assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giovanni Verga. I legali hanno sostenuto che Vasta non si era tempestivamente dimesso dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione, con delega per la gestione del personale, di Cot società cooperativa, anche oltre il termine di dieci giorni dalla data prevista per la convocazione dei comizi elettorali del 25 settembre 2022.