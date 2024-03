Tempi più rapidi per i lavori sull'autostrada Palermo-Catania: il ministero autorizza la Regione al rilascio dei pareri tecnici

Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del presidente Renato Schifani, ha individuato la Regione Siciliana quale autorità competente allo svolgimento delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (Via o Verifica di assoggettabilità) per gli interventi di ammodernamento dell’autostrada Palermo-Catania.

«Il piano di ammodernamento, che sarà sottoposto alla valutazione di compatibilità ambientale, riguarda le opere di manutenzione straordinaria, i lavori di risanamento e ammodernamento delle carreggiate, l’installazione delle barriere di sicurezza, le opere di consolidamento, la pavimentazione stradale, la segnaletica verticale e orizzontale e altri interventi. Il ministero ha così accolto la richiesta di snellimento del presidente e commissario straordinario Schifani per gli interventi previsti nel piano di ammodernamento dell’autostrada A19 Palermo-Catania, di voler individuare la Regione Siciliana quale autorità competente per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di impatto ambientale. La Regione, quindi, attraverso la commissione tecnico specialistica Via Vas, dovrà emettere il parere tecnico di compatibilità ambientale», fanno sapere da Palazzo d'Orleans.