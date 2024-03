Catania, completati i lavori di sistemazione dei servizi igienici del cimitero di via Acquicella

Il Comune di Catania rende noto che «un altro passo in avanti è stato compiuto per restituire funzionalità al cimitero di via Acquicella». L’assessore comunale Giovanni Petralia, in particolare, ha consegnato ai cittadini i rinnovati servizi igienici, a completamento dei lavori i lavori di ristrutturazione che hanno riguardato le due maggiori postazioni dei bagni interni all’area cimiteriale. Interventi finanziati dall’amministrazione Trantino con risorse economiche del bilancio comunale.

Petralia ha effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dei servizi igienici, risolvendo una questione annosa per i tanti cittadini che vanno visitare i defunti. Petralia ha inoltre reso noto che sono stati previsti anche i sistemi di videosorveglianza esterni per contrastare atti di inciviltà che purtroppo si sono ripetuti, anche nella zona dei servizi.

«I lavori di funzionalizzazione dei bagni del cimitero –ha spiegato l’assessore Petralia - rientrano in una più ampia azione di restituzione del necessario decoro del camposanto di via Acquicella disposto in sinergia con il sindaco Trantino. Per questo posso annunciare che entro i primi di aprile partiranno i lavori di ristrutturazione del deposito centrale (obitorio) che prevedono anche la sistemazione dei bagni interni. Per il mese di maggio/giugno inoltre verranno ultimate le attività di realizzazione dei loculi esterni, che si trovano nei pressi dei cosiddetti "campi comuni”».