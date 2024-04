L'ex sindaco di Catania Stancanelli dice addio a FdI e si candida alle Europee con la Lega di Salvini

«Ho dato fiducia a chi sta dimostrando di meritarsela: è un’opportunità per il Sud. E dunque ho accettato la candidatura alle Europee, con l’impegno preciso che, se dovessi essere fra gli eletti, con la credibilità conquistata in tanti anni, sarò il garante di un patto con i siciliani: su questi temi concreti l’impegno sarà portato a compimento». Così l’eurodeputato uscente di FdI, l’ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, in un’intervista a La Sicilia annuncia la candidatura alle Europee nella lista della Lega dopo un incontro con Matteo Salvini.

«Oggi tutto è cambiato - afferma Stancanelli, nello spiegare la scelta politica di dire addio al partito guidato da Giorgia Meloni e di sposare le causa di Matteo Salvini - intanto perché la Lega, oggi, grazie al suo leader, è diventata un partito nazionale. E poi, come siciliano e come catanese, non posso non essere grato a Salvini per alcune sue azioni concrete. Forse non tutti ricordano che è stato proprio l’allora ministro dell’Interno Salvini a volere, tramite il suo sottosegretario Candiani, il contributo a fondo perduto di 530 milioni che ha salvato il Comune di Catania dal crac di bilancio, facendo rinascere la nostra città. E poi, da ministro delle Infrastrutture, sta dimostrando concretezza e pervicacia nel progetto del Ponte, una svolta non soltanto per la Sicilia, ma per l’intera economia italiana».