Rifiuti, Schifani: «Individuata l’area per realizzare il termovalorizzatore a Catania»

«Ho trovato una grande disponibilità nel sindaco di Catania, Enrico Trantino, per potere realizzare al più presto i termovalorizzatori: abbiamo individuata l’area a Palermo e ieri è stata individuata quella del capoluogo etneo. Sono molto contento. Lavoriamo insieme per questa grande opera che fortemente voglio e per la quale abbiamo individuato la copertura finanziaria all’interno del Fondo sviluppo e coesione che firmeremo nei prossimi giorni». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel suo intervento all’assemblea di Confindustria etnea.